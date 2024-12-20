ARJANTİN'de bir özel jet iniş sırasında pistten çıktı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki San Fernando Havaalanı'na iniş yapan Bombardier Challenger 300 tipi uçak, pisten çıkarak havaalanı yakınındaki yerleşim yerinde bulunan evlere çarptı. Kazada uçağın 2 pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Arjantin'de Özel Jet Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?