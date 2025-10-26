Arjantin'de Parlamento Seçimleri Yapılıyor - Son Dakika
Dünya

Arjantin'de Parlamento Seçimleri Yapılıyor

26.10.2025 10:09
Arjantin'de halk, Temsilciler Meclisi ve Senato için sandık başına gidiyor. Oy kullanma zorunlu.

Arjantin'de halk, parlamento seçimleri kapsamında Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte birini seçmek için sandık başına gidiyor. Arjantin'de yaklaşık 36 milyon seçmen, 24 eyalette kurulacak sandıklarda, Temsilciler Meclisi'nde 257 sandalyeden 127'sinin yenilenmesi ve 72 üyeli Senato'nun üçte birini seçmek için oy kullanacak.

18-70 YAŞ ARASI İÇİN OY KULLANMAK ZORUNLU

Yerel saatle 08.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek seçimde, 18-70 yaş arası vatandaşlar için oy kullanmak zorunlu, 16-17 yaşındakiler ve 70 yaş üzerindekiler için ise isteğe bağlı olacak. Seçim, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza ile Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria arasında geçecek.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

