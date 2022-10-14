Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı - Son Dakika
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Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı

14.10.2022 18:10

Arjantin'in merkezindeki Entre Ríos şehrinde düzenlenen av gezisinde çekilen görüntüler bir anda gündem oldu. Meksika Avcılık Federasyonu Başkanı Mario Canales, tetiği doğrulttuğu bufalonun saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Meksikalı bir grubun Arjantin'e düzenlediği av etkinliğinde korkunç olaylar yaşandı. Avcılık Federasyonu Başkanı 64 yaşındaki Mario Canales, ava çıktığı sırada bir bufalonun saldırısına uğradı. Bufalo, Canales'i metrelerce kovalarken, sonunda avını yakalayarak saldırdı. Yaklaşık bir tonluk bufalo Canales'i yere indirdi.

5 EL ATEŞLE BUFALOYU ÖLDÜRDÜLER

Gruptaki diğer kişiler ve tur rehberi hemen tüfeğine sarılırken, beş el ateş ederek bufaloyu öldürdü. Ancak Federasyon Başkanı'nın ölümcül yaralar almasını engelleyemedi.

GÖĞÜS KAFESİNİ KIRMIŞ

Arjantin merkezli haber kanalı Pagina 12'nin bildirdiğine göre, avcılar ambulans çağırmak için cep telefonları olmadığı için Canales'i bir kamyonet aracılığıyla bölgedeki en yakın hastaneye taşıdı. Ancak 64 yaşındaki adamın hastaneye gelmeden hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan otopside, Canales'in göğüs kafesinde ve kaburgalarında kırıklar olduğu ve karnına ölümcül darbeler aldığı belirlendi.

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SON DAKİKA: Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı - Son Dakika
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