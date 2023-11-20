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Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin kostüm giyip şarkı söylediği anlar - Son Dakika

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin kostüm giyip şarkı söylediği anlar

Ekonomik olarak son yılların en zor dönemini yaşayan Arjantin'de yeni devlet başkanı seçilen aşırı sağcı Javier Milei, geçmişte kameralara yansıyan renkli anlarla biliniyor. Seçim meydanlarında eline aldığı testereyi sağa sola sallayarak ''ekonomiye de böyle dalacağını'' belirten ''Deli'' lakaplı Milei, geçmişte kostüm giyip şarkı da söylemişti.

20.11.2023 21:54  - Güncelleme: 22:16

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, geçmişte süper kahraman kostümü giyip şarkı söylediği anlarla gündemde. Sıra dışı eylemleriyle de tanınaneline aldığı testereyi sağa sola salladığı görüntülerle de çok konuşulmuştu.

Ekonomik anlamda zor zamanlar geçiren Arjantin'de oyların yüzde 56'sını alan aşırı sağcı Javier Milei seçimi kazanarak yeni devlet başkanı seçildi. Daha önce merkez bankasını kapatma ve para birimini dolar yapma sözü veren Milei'nin zaferinin ardından geçmişte yaptığı olağan dışı eylemler ve renkli anlar sosyal medyada paylaşıldı.

KOSTÜM GİYİP ŞARKI SÖYLEDİ

Anlık patlamaları ve saldırgan söylemleri nedeniyle El Loco ("Deli") lakabı takılan Milei'nin geçmişte süper kahraman kostümü giyip şarkı söylediği anlar dikkat çekti.

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin kostüm giyip şarkı söylediği anlar

TESTERELİ GÖRÜNTÜSÜ İLE HAFIZALARA KAZINDI

"Deli" lakaplı Milei, seçim döneminde de meydanlarda sıra dışı görüntüler vermiş ve eline aldığı testereyi sağa sola sallayarak "ekonomiye de böyle dalacağını" belirtmişti.

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin kostüm giyip şarkı söylediği anlar

MERKEZ BANKASI'NI KAPATMAK İSTİYOR

Arjantin'deki ekonomik duruma ilişkin konuşan Milei, "Önümüzde enflasyon, işsizlik ve yoksulluk gibi çok büyük sorunlar var. Durum kritik ve yarım yamalak tedbirlere yer yok" ifadesini kullandı. Ekonomist ve eski televizyon yorumcusu 53 yaşındaki Javier Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti. Milei'nin ABD dolarını ülkenin resmi para birimi yapma vaadi halktan büyük destek toplamış, ancak birçok ekonomi uzmanı bunun ekonomik bir felakete yol açacağını ifade etmişti.

LAKABI "DELİ"

Milei, 22 Ekim 1970'de Buenos Aires'in Palermo kentinde doğdu. Milei Katolik okullarına ve özel üniversitelere gitti. Okulda, daha sonra onu meşhur edecek olan anlık patlamaları ve saldırgan söylemleri nedeniyle El Loco ("Deli") lakabı takıldı.

Arjantin, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin kostüm giyip şarkı söylediği anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin kostüm giyip şarkı söylediği anlar - Son Dakika
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