Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu - Son Dakika
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Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu

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Hırvatistan'da arkeologlar, tarihi bir kalede, başı kesilerek 'vampire dönüşmesin' diye gömülen bir erkeğin mezarını buldu. Zagreb'in güneydoğusunda bulunan Raceša kalesinde yürütülen kazılarda 180'den fazla mezar keşfedildi.

12.02.2025 16:44  Güncelleme: 16:50
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Hırvatistan'da arkeologlar, Tapınak Şövalyeleri'ne ait olduğu düşünülen tarihi kalede, "vampire dönüşmesin" diye başı kesilen bir erkeğin mezarını ortaya çıkardı.

Zagreb'in güneydoğusundaki Raceša kalesinde yürütülen kazı çalışmalarında, 180'den fazla mezar bulundu. Ancak bu mezarlardan biri, arkeologların özel ilgisini çekti. Orta yaşlı bir erkeğe ait olan mezarda yapılan incelemeler, cesedin ölümden kısa bir süre sonra çıkarıldığını, başının kesildiğini ve gövdesinin yüzüstü çevrilerek yeniden gömüldüğünü ortaya koydu.

Kazı ekibinden Arkeolog Dr. Nataša Šarkic, "Ceset önce Hristiyan geleneklerine uygun şekilde gömülmüş. Ancak daha sonra birileri taze mezarı açıp, cesedin başını kesmiş ve gövdesini ters çevirmiş. Bu işlemin doğal yollarla olması imkansız. Kesinlikle insan müdahalesi var" dedi.

Araştırmacılar, 15. veya 16. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen adamın iskeletinde çok sayıda şiddet izi buldu. Dr. Šarkic, "Bu kişi hayatı boyunca en az üç büyük çatışmaya katılmış. Yüzünde belirgin yara izleri var. Son kavgasında kaburgaları kırılmış ve iyileşmeden, muhtemelen bir kılıçla yapılan saldırıda hayatını kaybetmiş" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, cesedin başının kesilmesinin o dönemdeki vampir inancıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Balkan ülkelerinde yaygın olan bu inanca göre, şiddet dolu bir hayat yaşayan kişilerin öldükten sonra vampire dönüşme riski daha yüksekti. Bunu engellemek için cesedin başını kesmek, kalbine kazık çakmak veya ters gömmek gibi yöntemler uygulanıyordu.

Dr. Šarkic, "Günümüz filmlerindeki soluk tenli, zarif vampirlerin aksine, o dönemde vampirler şişmiş, uzun tırnaklı ve koyu tenli olarak tasvir ediliyordu. Bu tanım aslında çürümeye başlamış cesetlerin görüntüsüyle örtüşüyor" dedi.

Araştırma ekibi, bu önemli keşfin orta çağ Avrupası'ndaki halk inançları ve ölüm gelenekleri hakkında değerli bilgiler sunduğunu vurguluyor. Kazı çalışmaları bölgede devam ediyor.

Arkeologlar, 'vampire dönüşmesin' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Arkeologlar, 'vampire dönüşmesin' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Arkeologlar, 'vampire dönüşmesin' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Arkeologlar, 'vampire dönüşmesin' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Arkeologlar, \'\'vampire dönüşmesin\'\' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu

Hırvatistan, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    çelikk sen benim gölgemi görsen antalyadan ispartaya terliksiz koşarsın taprağım 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhatın kökü:))) 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat eser sen ben biçerim oo analı GT oğlanı 0 0 Yanıtla
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