Arşiv açıldı, röportaj gündeme geldi! Epstein'e "Şeytanın ta kendisi misiniz?" diye sorulmuş
Arşiv açıldı, röportaj gündeme geldi! Epstein'e "Şeytanın ta kendisi misiniz?" diye sorulmuş

Arşiv açıldı, röportaj gündeme geldi! Epstein\'e "Şeytanın ta kendisi misiniz?" diye sorulmuş
03.02.2026 10:46
Arşiv açıldı, röportaj gündeme geldi! Epstein\'e "Şeytanın ta kendisi misiniz?" diye sorulmuş
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eski bir röportajı, davaya ilişkin yayınlanan 3 milyon belge ile yeniden gündeme geldi. Röportajı yapan kişinin kimliği ve röportajın nedeni açıklanmazken gazetecinin "Siz şeytanın ta kendisi misiniz?" sorusuna Epstein, "Hayır, iyi bir aynam var" şeklinde yanıt verdi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarını özel jetiyle kendisine ait adaya götürerek burada cinsel istismara maruz bıraktığı ve bir fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede şüpheli şekilde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yaklaşık 3 milyon belgenin yankıları sürüyor.

"PARAN KİRLİ Mİ?"

Dosyalarda Epstein'in suçlarına ve servetine odaklanan, daha önce yapılmış cesur bir röportaj ortaya çıktı. BBC ve Sky News tarafından yayınlanan röportajdan yapılan alıntılarda, Epstein'in yaklaşık 2 saat süren röportajda soruları yanıtladığı görülüyor. Röportajı yapan kişinin kimliği, röportajın tarihi ve röportajın nedenleri açıklanmadı.

Röportajın bir bölümünde Epstein'e parasının "kirli" olup olmadığı soruluyor. Epstein da "Hayır, değil. Çünkü ben kazandım" şeklinde yanıt veriyor. Gazetecinin "Dünyanın en kötü insanlarına, korkunç şeyler yapanlara danışmanlık yaparak" parayı kazandığını söylemesi üzerine Epstein "Ahlak her zaman karmaşık bir konudur" diyor.

"ŞEYTANIN TA KENDİSİ MİSİNİZ?" DİYE SORULDU

Ardından gazeteci "Üçüncü dereceden bir cinsel suçlu musunuz?" diye soruyor. Epstein ise, "Hayır, birinci dereceden biriyim. En aşağı seviyedeyim." diye yanıtlıyor. Daha sonra kendisini "şeytanın ta kendisi" olarak görüp görmediği sorulduğunda ise "Hayır, iyi bir aynam var." diye karşılık veriyor.

Gazetecinin ciddiyetle ve ısrar ederek soruyu tekrarlayıp Epstein'in şeytanın tüm özelliklerine sahip olduğunu söylemesine karşılık Epstein, "Hayır, şeytan beni korkutuyor" şeklinde yanıt veriyor.

Jeffrey Epstein, Operasyon, Gündem, Güncel, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arşiv açıldı, röportaj gündeme geldi! Epstein'e 'Şeytanın ta kendisi misiniz?' diye sorulmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Arşiv açıldı, röportaj gündeme geldi! Epstein'e "Şeytanın ta kendisi misiniz?" diye sorulmuş - Son Dakika
