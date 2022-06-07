Artan hava sıcaklığı Kral kobra'yı uykusundan uyandırdı! Tek ısırığıyla 22 insanı öldürebilir - Son Dakika
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Artan hava sıcaklığı Kral kobra'yı uykusundan uyandırdı! Tek ısırığıyla 22 insanı öldürebilir

07.06.2022 12:40
Artan hava sıcaklığı Kral kobra'yı uykusundan uyandırdı! Tek ısırığıyla 22 insanı öldürebilir

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen Kral kobra, yuvasından çıktı. Tek ısırığıyla 22 insanı 12 dakikada öldürebilecek zehre sahip olan kral kobra, dünya genelinde en çok korkulan yılan olarak biliniyor.

Türkiye'de yaz aylarının gelmesi ve havaların sıcaklamasıyla birlikte yılanların sayısında da artış görüldü. Hatta yılanlar, çeşitli bölgelerde insanlara saldırmaya başladı. Durum böyle olunca dünyanın çeşitli bölgelerindeki yılanlar ve özellikleri de merak edilmeye başlandı.

DÜNYANIN EN ÇOK KORKTUĞU YILAN

Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen ve özellikleri nedeniyle ciddi bir korku yaratan kral kobra havaların ısınmasıyla birlikte yuvasından çıktı. Güneydoğu Asya'dan Hindistan'a kadar çok geniş bir yaşam alanına sahip olan kral kobra, Güney Tayland'ın Nakhon Sritamart Dağlarında da sık görülüyor.

TEK ISIRIKTA 22 KİŞİYİ ÖLDÜRECEK GÜÇTE

Fakat kral kobrayla ilgili asıl korkulan, yaşadığı yer veya kış uykusundan uyanması değil. Kral kobranın tek ısırığıyla 12 dakika içerisinde 22 insanı birden öldürecek zehre sahip olması, onu dünyanın en korkulan hayvanlarından birisi haline getiriyor.

İşte kral kobra:

Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı! Tek ısırıkta 22 insanı yan yana tabuta diziyor
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SON DAKİKA: Artan hava sıcaklığı Kral kobra'yı uykusundan uyandırdı! Tek ısırığıyla 22 insanı öldürebilir - Son Dakika
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