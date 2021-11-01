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Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe - Son Dakika

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe

01.11.2021 10:59
Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe

Vaka ve vefat sayılarınınartış gösterdiği Rusya'da bir kadın, aşı olmamak için korona hastası bir yakınını ziyarette bulundu. Virüsü kapıp evdeki kocası ve kızlarına da bulaştıran kadın birkaç gün sonra solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kadının küçük kızı ise entübe edildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana 40 bin 993 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, toplam vaka sayısı 8 milyon 513 bin 790 olarak kayıtlara geçti. Ülkede son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 1158 artarak 238 bin 538'e, iyileşenlerin sayısı 27 bin 115 artışla 7 milyon 358 bin 539'a yükseldi.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti. Diğer yandan ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınmıştı. Durumu kötüleşen bölgelerde, kalabalık mekanlara, restoran ve kafelere girişlerde Kovid-19 aşısı olanlara verilen barkod uygulaması (QR kod) devreye sokulmuştu.

KASITLI OLARAK VİRÜS KAPTI

Hükümet rekor kıran vaka ve vefat sayılarının önüne geçmek isterken ülkede korku salan başka bir gerçek ortaya çıktı. Aşı karşıtı pek çok insanın, virüsü bilerek kapıp hastalığı hafif geçirmeyi umduğu öğrenildi. Moskova'da yaşayan bir kadının sırf aşı olmamak için virüsü hafif geçiren bir akrabasını ziyarete gittiği ve kasıtlı olarak kendisine virüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

KIZI ENTÜBE EDİLDİ, KENDİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hiçbir tebdir almayan kadın eve dönüp kocasına ve kızlarına da virüs bulaştırdı. Ailenin virüsü hafif atlayamayan 9 yaşındaki küçük kızı entübe edildi. Virüsü bile isteye kapan kadın ise kızından sadece birkaç gün sonra korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe

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Son Dakika Dünya Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe - Son Dakika
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