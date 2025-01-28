Astronomlar \'2024 PT5\' Gök Taşının Ay\'dan Kopmuş Bir Parça Olabileceğini Belirtti

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ASTRONOMLAR, yakın zamanda gözlemlenen ve 'mini-ay' olarak adlandırılan '2024 PT5' adlı gök taşının Ay'dan kopmuş bir parça olabileceğin belirtti.

'2024 PT5', 10 metre çapında ve Güneş yörüngesinde ilerleyen bir gök cismi olarak tanımlandı. Yörünge yapısının Dünya'ya benzediği ve bu nedenle gökyüzü bölgesinden gelmiş olabileceği bildirildi. İlk olarak 7 Ağustos'ta ATLAS teleskop sistemleri tarafından gözlemlenen nesnenin, Ay'dan kopan ve binlerce yıl öncesine dayanan bir parça olabileceği düşünülüyor.

Dr. Teddy Kareta ve ekibi, Lowell Keşif Teleskobu ve NASA'nın Hawaii'deki Kızılötesi Teleskop Tesisi'ni kullanarak yaptıkları incelemelerde, gök taşının Ay yüzeyinden toplanan kayaçlara çok benzediğini kaydetti. Kareta, '2024 PT5'in, Ay'dan gelen silikat minerallerle uyum gösterdiğini ve sadece birkaç bin yıllık bir yaşa sahip gibi göründüğünü söyledi. Kareta, bu bulgunun nadir ancak büyüyen bir Ay'dan kopan gök taşı popülasyonuna ışık tuttuğunu da ifade etti.

Araştırmacılar, bu gök taşının uzay enkazı olmadığını anlamak için hareketlerini inceledi. NASA uzmanları, '2024 PT5'in, gök taşı hareketine uygun yoğunluk ve davranış gösterdiğini onayladı.

'2024 PT5', Ay'dan kopan ve Dünya benzeri yörüngeye sahip ikinci nesne olarak kayıtlara geçti.