Ateşkes anlaşmasında PKK detayı! Suriye dışına çıkacaklar

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ve terör örgütü arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes anlaşmasını duyuran Suriye Cumhurbaşkanı Şara açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ANLAŞMASINDA PKK DETAYI

Öte yandan varılan anlaşmanın maddeleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Anlaşmaya göre Suriyeli olmayan tüm PKK liderleri ve unsurları Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılacak.

DEAŞLILARIN TUTULDUĞU CEZAEVLERİ SURİYE HÜKÜMETİNE DEVREDİLECEK

Anlaşmanın bir diğer maddesine göre terör örgütü DEAŞ tutukluları ve kamplarının yönetimi Suriye hükümetine devredilecek.