Ateşkes ilan eden Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
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Dünya

Ateşkes ilan eden Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür

Ateşkes ilan eden Pakistan Başbakanı Şerif\'ten Türkiye\'ye teşekkür

Hindistan'la ateşkeste anlaşan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a karşı tarihi başarı elde ettiklerini söyledi. Türkiye'nin ateşkes görüşmelerindeki rolüne dikkat çeken Şerif, "Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür ederim. Türkiye Pakistan'a kardeşliğini bir kez daha gösterdi." dedi.

10.05.2025 22:57
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimde Hindistan'a karşı "tarihi başarı" elde ettiklerini belirtti. Şerif, " Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür ederim. Türkiye Pakistan'a kardeşliğini bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK

Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında günlerdir süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE PAKİSTAN'A KARDEŞLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi. Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti. Şerif, "Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür ederim. Türkiye Pakistan'a kardeşliğini bir kez daha gösterdi." dedi.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Pakistan, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkes ilan eden Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 1Belinay:
    reis yakında dünyayı yönetecek chp kendini yönetemiyor 131 49 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    ne yaptı ki Türkiye Trump durun dedi durdular bu kadar. 36 120 Yanıtla
  • sivasli58:
    Reis farki 113 39 Yanıtla
  • Diyego Can:
    reis gidince ne yapacaksınız iki lafının biri reis diyenler 21 45 Yanıtla
  • İshak Klein:
    recep. çıkar daha şu transkripti 18 25 Yanıtla
  • nihat karayel:
    filistin olunca hepsi kafasını kuma gömüyor tüm müslüman ülkeler israilden tırsıyorlar 30 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ara da da Türkiye ti yonetse ya. ülkede herşey kaos 11 22 Yanıtla
  • Sk 06:
    Teyo çıkar ben yaptım der ama hiç bir şey yapmıyor papazı vermeseydin Türkiye batıyordu gördük 7 17 Yanıtla
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