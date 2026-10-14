ATGB, Halk TV'ye kayyım atanmasına ve canlı yayınların durdurulmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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ATGB, Halk TV'ye kayyım atanmasına ve canlı yayınların durdurulmasına tepki gösterdi

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ATGB, Halk TV\'ye kayyım atanmasına ve canlı yayınların durdurulmasına tepki gösterdi
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Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Halk TV'ye yönelik polis operasyonunu, kayyım atanmasını ve canlı yayınların durdurulmasını kınadı. Birlik, cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını ve habercilik üzerindeki sansürün sona erdirilmesini istedi.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)-Avrupa Türk Gazeteciler Birliği(ATGB), Halk TV'ye yönelik operasyonu, kayyım atanmasını ve canlı yayınların durdurulmasını kınadı. Birlik, gazetecilerin serbest bırakılması ve basın özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Almanya'da faaliyet gösteren Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Halk TV'ye yönelik polis operasyonu, kayyım atanması ve canlı yayınların durdurulmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ATGB Başkanı Recai Aksu imzasıyla yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, muhalif medyaya yönelik operasyonlara tepki gösterilerek, "Tele1'den sonra Halk TV de susturuldu. Muhalif medyaya karşı yapılan bu operasyonları şiddetle kınıyoruz. Gazetecilik suç değildir" ifadelerine yer verildi.

"HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ ENGELLENİYOR"

Açıklamada, Halk TV'ye yönelik müdahalenin basın ve iletişim özgürlüğünü sınırlandırdığı savunularak, söz konusu uygulamaların demokratik haklara zarar verdiği belirtildi. ATGB, alınan kararları protesto ederek topluma sessiz kalmama ve tepkilerini demokratik yollarla dile getirme çağrısı yaptı.

İktidarın medya üzerindeki kontrolünü artırdığını ileri süren ATGB, bu durumun yurttaşların haber alma özgürlüğünü kısıtladığını ve kamu yararını ilgilendiren gelişmelerin kamuoyuna ulaşmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin sorunlara da değinilen açıklamada, son 24 yıllık dönemde 12 bini aşkın gazetecinin işsiz kaldığı, yüzlerce yayın organının kapatıldığı ve bine yakın gazetecinin tutuklandığı öne sürüldü.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) verilerine atıfta bulunulan açıklamada, cezaevlerinde tutuklu bulunan gazetecilerin sayısının 18 olduğu belirtildi. Basın özgürlüğüne ilişkin bir raporda ise son 70 günde 25 gazetecinin gözaltına alındığı, 10 gazetecinin tutuklandığı ve iki gazeteci hakkında ev hapsi kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca gazetecilere yönelik işlemlerin sosyal medya paylaşımları, haber sitelerine getirilen erişim engelleri ve çeşitli güncel gelişmelere ilişkin haberlerle bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

ATGB, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların arttığını savunarak, demokrasi mücadelesi yürüttüğünü belirten muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Açıklamada, muhalefetin basın özgürlüğü ve susturulmaya çalışıldığı belirtilen gazeteciler konusunda daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Birlik, açıklamasının sonunda medyaya yönelik siyasi ve ekonomik baskıların sona erdirilmesini, habercilik üzerindeki sansür uygulamalarına son verilmesini ve cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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