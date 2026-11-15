Atina\'da yangın müdahalesinde metruk binanın zemini çöktü, 2 itfaiyeci öldü

Atina'da yangın müdahalesinde metruk binanın zemini çöktü, 2 itfaiyeci öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkent Atina'nın Zefiri semtinde metruk binadaki yangına müdahale edilirken binanın zemini çöktü. Çökme sonucu yıkıntılar altında kalan 2 itfaiyeci hayatını kaybetti ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da yangın çıkan binanın müdahale sırasında çökmesi sonucu 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi.
Yunan basını, itfaiye ekiplerinin başkent Atina'daki Zefiri semtinde metruk bir binada çıkan yangını söndürmeye çalışırken binada kısmi çökme olduğunu duyurdu. Bastıkları zeminin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kalan 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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