Atina\'da yangın müdahalesinde metruk binanın zemini çöktü, 2 itfaiyeci öldü

YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da yangın çıkan binanın müdahale sırasında çökmesi sonucu 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Yunan basını, itfaiye ekiplerinin başkent Atina'daki Zefiri semtinde metruk bir binada çıkan yangını söndürmeye çalışırken binada kısmi çökme olduğunu duyurdu. Bastıkları zeminin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kalan 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.