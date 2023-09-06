Atlanta'dan Barselona'ya giden uçak, ishal olan şahıs yüzünden acil iniş yaptı - Son Dakika

Atlanta'dan Barselona'ya giden uçak, ishal olan şahıs yüzünden acil iniş yaptı

Son Güncelleme: 06.09.2023 21:30

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinden İspanya'nın Barselona şehrine gitmek üzere kalkış yapan uçakta ishal paniği yaşandı. İshal olan bir yolcunun ciddi şekilde rahatsızlanması üzerine uçak acil iniş gerçekleştirdi. Pilotun hava trafik kontrolüne, "Bu bir biyolojik tehlike sorunu" diyerek izin istediği belirtilirken, yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde uçağın koridorunun dışı ve tuvalet kağıtlarıyla dolu olduğu görüldü. Uçak 5 saatlik bir çalışmanın ardından temizlenebildi.

ABD'den İspanya'ya gitmek üzere kalkış yapan uçak ishal olan bir yolcu nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi.

YOLCU İSHAL OLUNCA UÇAK ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinden İspanya'nın Barselona şehrine gitmek üzere kalkış yapan uçakta ishal paniği yaşandı. Delta Havayolları'na ait Airbus A350 uçağında yolculuk yapan bir kişinin ağır ishal belirtileri göstermesi üzerine uçağın pilotunun hava trafik kontrolüne "Bu bir biyolojik tehlike sorunu. Uçuş boyunca ishal olan bir yolcumuz vardı ve bu yüzden Atlanta'ya geri dönmemizi istiyorlar" diyerek iniş izni istediği kaydedildi.

UÇAĞIN KORİDORU DIŞKI VE TUVALET KAĞITLARIYLA DOLDU

Havayolu yetkilileri, 8 saatlik yolculuğun yaklaşık 2'inci saatinde meydana gelen olayın ardından uçağın acil inişe geçtiğini ve uçuş sırasında tıbbi bir sorunun meydana geldiğini doğruladı. Yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde uçağın koridorunda dışkı ve tuvalet kağıtları görüldü.

UÇAĞI TEMİZLEMESİ 5 SAAT SÜRDÜ

Temizlik görevlilerinin 5 saatlik bir çalışma sonunda uçağı temizlediği ve tüm yolcu ile mürettebatın aynı uçakla Barselona'ya uçtuğu öğrenildi. Mide-bağırsak sorunu yaşayan yolcunun kimliği açıklanmazken, Barselona'ya giden uçakta olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Atlanta'dan Barselona'ya giden uçak, ishal olan şahıs yüzünden acil iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atlanta'dan Barselona'ya giden uçak, ishal olan şahıs yüzünden acil iniş yaptı - Son Dakika
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