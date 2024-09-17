Austin, İsrail\'e Diplomatik Çaba Tavsiyesi Verdi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Bakan Austin'in, İsrail'e diplomatik çabalara vakit harcama ve bölgedeki tansiyonu düşürme tavsiyesi verdiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile dün telefonda görüştü. Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, İran destekli Husilerin 15 Eylül'de İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı ve İran destekli terör örgütü Lübnan Hizbullah'ının hafta sonu İsrail'in kuzeyine yönelik roket saldırılarının ardından dün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Austin, ABD'nin İsrail'in güvenliğine ve meşru müdafaa hakkına olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha vurguladı. Bakan Austin ayrıca ateşkes ve rehine anlaşmasının gerekliliğini bir kez daha teyit etti ve İsrail'in diplomatik müzakerelerin başarıya ulaşması için zaman tanıması gerektiğini belirterek gerilimin tırmanmasının İsrail, Lübnan ve daha geniş bölge halkları üzerinde yaratacağı yıkıcı sonuçlara dikkat çekti" denildi.