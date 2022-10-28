Avrupa Birliği'nden iklim değişikliğiyle mücadelede sert hamleler geliyor! Avrupa'da benzin ve dizel araçların kullanımı yasaklanıyor - Son Dakika
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Avrupa Birliği'nden iklim değişikliğiyle mücadelede sert hamleler geliyor! Avrupa'da benzin ve dizel araçların kullanımı yasaklanıyor

28.10.2022 15:03

Avrupa Birliği, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla 2035'ten itibaren benzin ve dizel otomobillerin kullanımını yasaklıyor.

Avrupa'da iklim değişikliğiyle mücadeleye karşı sert adımlar atılmaya devam ediyor.AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlandı. Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.Böylece, AB ülkelerinde 2035'ten sonra benzinli ve dizel dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

"HEDEFİMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AP ve AB Konseyi arasında 2035 itibarıyla sıfır emisyonlu yeni otomobil satışları konusunda bugün sağlanan siyasi anlaşma, 2030 iklim hedefimize ulaşmak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.

2050'YE KADAR BÜTÜN SEKTÖRLER İÇİN HEDEFLENİYOR

Düzenleme, resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. AB, 2050'ye kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

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