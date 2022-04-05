Avrupa Birliği, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların 5'inci paketini açıkladı - Son Dakika
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Avrupa Birliği, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların 5'inci paketini açıkladı

05.04.2022 17:25
Avrupa Birliği, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların 5'inci paketini açıkladı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen, bugün Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 5'inci yaptırım paketinin içeriğini açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen, bugün Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 5'inci yaptırım paketinin içeriğini açıkladı. AB tarafından açıklanan 4 yaptırım paketinin siyasi ve ekonomik sonuçlarının Rusya'yı sert biçimde etkilediğini vurgulayan Von der Leyen, "Olaylar karşısında baskımızı daha da artırmamız gerektiği açık. Bugün, yaptırımlarımızı bir adım daha ileri götürmeyi teklif ediyoruz" dedi.

ABD Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, 5'inci yaptırım paketinin 6 ayağı olduğunu belirterek "İlk olarak, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar Euro değerinde bir ithalat yasağı getireceğiz. Bu, Rusya için bir diğer önemli gelir kaynağını kesecek" dedi.

RUSYA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ BANKASI VTB'YE İŞLEM YASAĞIRusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı getirileceği ve bu dört bankanın, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil ettiği belirtildi. Rus gemilerine tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji gibi temel ihtiyaçlar dışında AB limanlarının kapatıldığı ifade edilirken Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine yasak geleceği belirtildi.  BİLİŞİM ÜRÜNLERİNİN İHRACATI YASAKLANIYOR

AB'nin Rusya'nın savunmasız olduğu bölgelerde 10 milyar Euro değerinde ihracat yasakları hedeflendiğini belirten Ursula von der Leyen bunun kuantum bilgisayarları ve gelişmiş yarı iletkenleri, ayrıca hassas makine ve nakliye ekipmanlarını içerdiğini vurguladı. Rusya ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5.5 milyar Euro değerinde özel yeni ithalat yasakları hedeflendiği ifade edilirken petrol dahil olmak üzere ek yaptırımlar üzerinde çalışılmaya devam edeceği belirtildi.


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Avrupa Birliği, Ursula, Rusya, Euro, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların 5'inci paketini açıkladı - Son Dakika


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