Avrupa'da 5 ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonun üzerinde

Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti. Fransa 425 bin 183 günlük vaka sayısıyla en fazla vaka Kovid-19 vakası açıklayan ülke oldu.

Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 425 bin 183 vaka tespit edilirken, 245 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 198 bin 865 kişide Kovid-19 tespit edildi ve 385 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 107 bin 364 olarak açıklanırken, can kaybı 330'a ulaştı. Almanya'da vaka sayısı 134 bin 930 olarak açıklandı ve can kaybı 176 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya'da 157 bin 447 vaka tespit edilirken, 162 kişi hayatını kaybetti.