Üye Girişi
Avrupa'da 5 ülkede son 24 saatte 1 milyondan fazla vaka - Son Dakika

Avrupa'da 5 ülkede son 24 saatte 1 milyondan fazla vaka

27.01.2022 11:18
Avrupa'da 5 ülkede son 24 saatte 1 milyondan fazla vaka

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyon 18 bin 818 olarak kaydedildi.

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyon 18 bin 818 olarak kaydedildi. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19'dan en fazla can kaybı İtalya'da oldu.

Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 428 bin 8 vaka tespit edilirken, 258 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 167 bin 206 kişide Covid-19 tespit edildi ve 362 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 102 bin 292 olarak açıklanırken, can kaybı 346'ya ulaştı. Almanya'da vaka sayısı 188 bin 759 olarak açıklandı ve can kaybı 184 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya'da 133 bin 553 vaka tespit edilirken, 215 kişi hayatını kaybetti.


YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Orta Avrupa, İtalya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avrupa'da 5 ülkede son 24 saatte 1 milyondan fazla vaka - Son Dakika Dünya


Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti         
11:20
Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor         
11:15
İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil         
11:11
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı yapacak olması ülkede alay konusu oldu Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı yapacak olması ülkede alay konusu oldu         
10:59
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor 96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor         
10:03
İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz         
08:54
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
11:17 Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı aynı balık restoranında öldürülmüştü
11:15 Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?
11:11 İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil
11:07 Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey'e şaşırtan kumpas!
10:58 Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı
10:45 Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!
08:53 İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz
10:02 96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor
10:28 Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 11:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'da 5 ülkede son 24 saatte 1 milyondan fazla vaka - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement