Avrupa\'da Dördüncü Sıcak Hava Dalgası

(ANKARA) - Avrupa, yaz başından bu yana dördüncü kez etkili olan sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Fransa ve İspanya'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, kuraklığın devam eden orman yangınlarını güçlendirmesinden endişe ediliyor.

Avrupa'yı mayıs ayından bu yana etkileyen sıcak hava dalgalarının dördüncüsüyle beraber İspanya ve Fransa'da sıcaklıkların en az 40 dereceye çıkması bekleniyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux çevresinde 22 Temmuz'da başlayan büyük yangının ilerleyişi yavaşlasa da tehlikenin henüz geçmiş olmadığı belirtiliyor. Landes ve Gironde çevresindeki yangınlarda yaklaşık 42 bin hektar alan zarar görürken 220 binden fazla kişi tahliye edildi.

Ülkenin yaz başından bu yana yaşadığı dördüncü sıcak hava dalgasında sıcaklıkların bazı bölgelerde 42 dereceye yaklaşması bekleniyor. Yetkililer, kuru rüzgarların kontrol altındaki alanlarda yeniden alevlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

İSPANYA'DA 42 DERECE VE "TROPİKAL GECELER"

Yangınlarla boğuşan bir başka Avrupa ülkesi İspanya'da da ulusal meteoroloji ajansı; Ebro Vadisi, güneybatıdaki nehir havzaları ve kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklıkların 40-42 dereceye ulaşabileceğini açıkladı.

İspanya'nın birçok bölgesinde sıcaklık uyarıları sürerken, geceleri sıcaklığın 20 derecenin altına düşmemesi nedeniyle uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için artan sağlık risklerine dikkati çekiyor.

Düşük nem, kuvvetli rüzgar ve kuru fırtına ihtimalinin de yangın riskini yükselttiği ifade ediliyor.

AVRUPA'DA SICAKLIK UYARISI VEREN DİĞER ÜLKELER

Avrupa genelinde sıcak hava dalgasına karşı uyarılar artırılırken, ülkeler kendi ulusal uyarı sistemlerine göre farklı seviyelerde alarmlar yayımlıyor.

İngiltere'nin güneydoğu, doğu bölgeleri ve Londra için turuncu, bir dizi bölge için sarı sıcaklık-sağlık uyarısı yayımlandı. İngiltere'de sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

İsviçre'de Leman Gölü çevresi ve kuzeybatı bölgeleri dördüncü, alçak bölgeler için üçüncü seviye uyarı verildi. İsviçre'de sıcaklıkların 38 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Almanya'da da ülkenin batı, güneybatı ve kuzeybatı kesimleri için güçlü sıcaklık uyarıları yayımlandı. Sıcaklıkların yer yer 38-39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Avusturya'da uyarı seviyesi bazı bölgelerde turuncuya yükseltilirken doğu kesimlerinde sıcaklıkların 39 dereceye yaklaşacağı bildirildi.

Portekiz'de bazı bölgelerde yangın tehlikesi uyarısı verildi.

Lüksemburg ve Belçika'da da sıcaklıkların 34-36 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

NEDEN AVRUPA?

Uzmanlar Avrupa'nın sıcak hava dalgalarına karşı en kırılgan bölgelerden biri olduğunu ifade ediyor. Avrupa, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Copernicus verilerine göre 1980'lerden bu yana küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla ısınıyor.

Beton ve asfaltın gece boyunca ısıyı tutması, sınırlı yeşil alanlar ve eski yapı stoku nedeniyle sıcak hava dalgaları Avrupa'da yalnızca meteorolojik bir olay değil, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı riski olarak değerlendiriliyor.