Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Hindistan'a gidecek - Son Dakika

Avrupa Komisyonu, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in bu hafta Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Leyen bu hafta, Hindistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere Hindistan'a gidecek. Bu ziyaret, Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirmeyi amaçlıyor" denildi.