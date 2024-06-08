Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonuçlanıyor: Aşırı Sağın Yükselişi Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonuçlanıyor: Aşırı Sağın Yükselişi Dikkat Çekiyor

Avrupa Birliği'nin 27 üyesindeki 450 milyon kişinin, Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesini belirleyeceği seçim süreci sona eriyor. Seçimler, aşırı sağın yükselişinin işaretlerini vermesiyle dikkat çekiyor. Anketler, aşırı sağ partilerin özellikle genç seçmenler arasında artarak destek bulduğunu gösteriyor. Seçimlerden sonra AP üyeleri gruplar oluşturacak ve yeni AP başkanını seçip yasama çalışmalarına başlayacak. AB'de doğrudan seçmenler tarafından seçilen tek kurum olan AP, Avrupa Komisyonu'nun çalışmalarını denetleme ve AB politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir yere sahip.

08.06.2024 19:25
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(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin 27 üyesindeki 450 milyon kişinin, Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesini belirleyeceği seçim süreci, pazar günü Fransa, Almanya, İtalya ve henüz oy kullanmayan ülkelerde sandık başına gidilmesiyle sona eriyor. Perşembe günü başlayan seçim maratonunda Hollanda, İrlanda, Letonya, Malta Slovakya ve Çek Cumhuriyeti oy kullanma sürecini tamamladı.

Seçimler, Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin işaretlerini vermesi yönüyle dikkati çekiyor

Oylama sürecini tamamlayan ve AP'de toplam 31 vekili bulunan Hollanda'daki sonuçlara göre, aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi PVV'nin AP'ye 7 vekil göndermesi bekleniyor. Wilders'in partisi en son yapılan 2019 seçimlerinde AP'ye hiç vekil gönderememiş, ancak Brexit sürecinden sonra İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla parlamentoda bir sandalye kazanmıştı.

Anketler aşırı sağ partilerin özellikle genç seçmenler arasında artarak destek bulduğunu gösteriyor. Ipsos'a göre Fransa'daki Jordan Bardella'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi genç nüfusta yüzde 34 oranında destek buluyor. İspanya'daki VOX ve Avrupa genelindeki diğer aşırı sağ partilere gençlerden desteğin yüksek olduğuna da işaret ediliyor.

Genç seçmenlerin, göç ve küreselleşme gibi konularda kutuplaşmış durumda olduğu, bunun da aşırı sağ partilere desteği güçlendirdiği belirtilirken, aşırı sağa artan desteğin dinamiklerinin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesinin önemi vurgulanıyor.

Geçen hafta bir grup Holokost mağduru da, sivil toplum örgütleri aracılığıyla bazı aşırı sağ partilerin nefret noktasında Nazi propagandasıyla paralel söylemlere sahip olduğunu ifade ederek, AP seçimleri öncesi genç seçmene "demokratik sürece aktif olarak katılma, ayrımcılık ve nefreti teşvik eden ideolojilere karşı çıkma"' çağrısında bulundu.

Seçimlerden sonra ne olacak?

Seçimlerden sonra, AP üyeleri siyasi konumlarına ve önceliklerine göre gruplar oluşturacak ve yeni AP başkanını seçip yasama çalışmalarına başlayacak. AP'nin yeni sandalye dağılımıyla 18 Temmuz'da da AB Komisyonu'nun bir sonraki başkanını belirlemesi bekleniyor.

AB'de doğrudan seçmenler tarafından seçilen tek kurum olan AP, bir yasama organı olmasının yanı sıra,  Avrupa Komisyonu'nun çalışmalarını denetleme ve AB politikalarının şekillendirilme konusunda önemli bir yere sahip.

AP'nin mevcut saldalye dağılımında ağırlık, merkez sağ, sosyal demokrat ve liberal partilerdeydi. Anketler, seçimlerden sonra yeni sandalye dağılımında sağın yerini güçleneceğini gösteriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonuçlanıyor: Aşırı Sağın Yükselişi Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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