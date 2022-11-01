Avukatla ilişki yaşayan genç kadının yaptığı itiraf şaşkınlık yarattı

Genç bir kadının TikTok üzerinden yayınladığı video hem şaşkınlık yarattı hem de tepkilere neden oldu. Gina Penelope adlı kadın, avukat erkek arkadaşıyla yaşadığı ilişkiyi aslında avukata para vermemek için planladığını anlattı.

AYRILDIKTAN SONRA İTİRAF ETTİ

Genç kadın, adamla ayrılmalarının ardından da gerçeği söyledi. Buna göre bir davası olan kadın, avukat tutmamak ve ona yüklü miktarda para vermemek için avukat sevgili ayarladı. Danışmanlığı da bedavaya getirdi.

"ÖNCE O ÇIKMA TEKLİF ETTİ"

Gina Penelope, hakkındaki ağır eleştiriler de yanıt verdi. Gina, kendisinin o sıralar avukat aradığını ancak çıkma teklifinin kendisinden değil de karşı taraftan geldiğini söyledi. Kadının paylaştığı video kısa süre içerisinde 1.4 milyon izlenme aldı.

"SAĞOLSUN ÇOK YARDIMI DOKUNDU"

Gina, genç adamın kendisine çok yardımcı olduğunu ve hemen hemen davalardan özel hayatına kadar her işine koştuğunu dile getirdi.