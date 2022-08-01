Dünya genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan görülen bölge sayısında da artış yaşandı. Avusturya'da da Sürüngen Parkı personeli gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekibin başında ise yılan uzmanı ve operasyon müdürü Billy Collett yer aldı.
Billy Collett gittiği bölgede 2.68 metre boyunda ve 7 kilo ağırlığında bir yılan buldu. Yılanın zehirli olduğunu anlayan Collett, kimseye zarar vermemesi için onu kuyruk kısmından tutarak kontrol altına aldı. Ardın da yanlarında getirdikleri kafese koydu.
Hemen araştırmalarına başlayan ekip, yılanın zehrini boşalttı. Yılandan tam tamına 5.5 gram ağırlığında zehir çıktı. Bu zehrin 20 yetişkin erkeği aynı anda öldürebileceği ifade edildi. Billy Collett, yılanın kendi türü için devasa özellikleri olduğunu ve onun dünyanın en büyük ikinci zehirli yılanı olabileceğini dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Avustralya'da bir yılan uzmanı, aynı anda 20 insanı öldürme gücüne sahip yılandan 5.5 gram zehir çıkarttı - Son Dakika