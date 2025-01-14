Avustralya\'da Dünyanın En Zehirli Örümceğinin Yeni Türü Keşfedildi

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AVUSTRALYA'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan huni ağ örümceğinin 'daha büyük ve daha güçlü' bir türü keşfedildi.

Avustralya'da araştırmacılar, keşfedilen türün hem boyut olarak daha büyük hem de zehrinin daha güçlü olduğunu açıkladı. Açıklamada, örümceğin koyu siyah rengi ve iri yapısıyla dikkat çektiği belirtildi. Huni ağ örümcekleri, özellikle Avustralya'nın doğu kıyılarında yaygın olarak bulunuyor ve güçlü zehirleri nedeniyle ölümcül olarak sınıflandırılıyor. Araştırmacılar, bu keşfin doğal yaşamı ve zehirli türler üzerine yapılan çalışmaları daha da ileri taşıyacağını ifade etti.