Avustralya\'da Genç Kadın, Dünyanın En Zehirli Yılanlarından Biri Tarafından Isırıldı

Queensland, Avustralya'da, 20'li yaşlardaki bir kadın, gece saat 01:00 sıralarında dünyanın en zehirli yılanlarından biri tarafından ısırıldı. Bu olay, genç kadının ailesinin yardım çağrısı üzerine yaşandı.

Kadının ailesi, sağlık ekipleri gelene kadar geçen sürede acil önlem almak adına yılan ısırığına bandaj uygulayarak ilk yardımı sağladı. Sağlık ekipleri ise olay yerine ulaştıktan sonra genç kadını ambulansla hastaneye sevk etti.

Dünyanın en zehirli sürüngenlerinden biri olan doğu kahverengi yılan tarafından ısırılan kadının durumu, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, olayın detaylarını paylaşmak adına yılanın fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

Doğu Avustralya'nın doğu kıyısındaki yaygın doğu kahverengi yılanları, ülkede meydana gelen yılan ısırıklarının %60'ından sorumlu olduğu bilinmektedir. Kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, tedavi süreci devam etmektedir.