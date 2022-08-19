Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar

Avustralya'nın Gold Coast eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki spor araba sürücüsü döner kavşaktan çıkarken kontrolünü kaybetti. Sürücü kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarparak araba alevler içinde kaldı.

ARACIN KAPILARINI SÖKTÜLER

Alevlerin büyümesiyle araba görünmez hale geldi. Çevredekiler durumu fark ederek arabanın içindeki sürücü ve yanındaki kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Vatandaşlar, kaza yapan aracın kapılarını sökmek için birbirleriyle yarıştı. Sonunda kapıyı açmayı başaran vatandaşlar sürücü ve yanındaki kişiyi kurtardı.

HAYATTA KALMALARI ŞANS ESERİ

Çevredekiler olay yerine yetkili ekipleri çağırdı. Ekiplerin bölgeye intikal etmesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülürken Ambulans Servisi kıdemli operasyon amiri Adam Flory, çiftte kırık bir bacağın ve hafif yanıkların olduğunu söyledi. Öte yandan sağlık personeli kaza yapan çiftin hayatta kalmalarının şans eseri olduğunu da ifadelerine ekledi.