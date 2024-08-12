Avustralya'da Otelin Çatısına Düşen Helikopter Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'da Otelin Çatısına Düşen Helikopter Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti

Avustralya\'da Otelin Çatısına Düşen Helikopter Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir otelin çatısına düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Kazada otelde bulunan yüzlerce kişi tahliye edildi.

12.08.2024 11:07
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Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir otelin çatısına düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

Helikopter, ülkenin kuzeyindeki Queensland eyaletinde bulunan Cairns kentinde, Hilton oteller zincirine bağlı Double Tree otelinin çatışına düştü.

Yerel saatle 0:50’de yaşanan kazadan sonra, binanın çatısında yangın çıktı ve kentin sahil kenarındaki ana caddesinde bulunan otelde kalan yüzlerce kişi tahliye edildi.

Yetkililer, helikopterde pilottan başka kimse olmadığını söylerken, hastaneye kaldırılan 80’li yaşlarındaki bir erkek ve 70’li yaşlardaki bir kadın otel müşterisinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Havacılık makamları kazanın nedenini araştırırken helikopteri kiraya veren şirket uçuşun “yetkisiz” olduğunu belirtti.

Otelde kalan görgü tanıklarından Amanda Kay helikopterin yağmurlu havada ışıkları olmadan “çok alçaktan” uçtuğunu söyledi.

Kay, “Etrafında döndü ve binaya çarptı” derken helikopterin “havaya uçtuğunu” belirtti.

Bir başka görgü tanığı da helikopterin kazadan hemen önce otelin üzerinden iki kez geçtiğini anlattı.

Olayın hemen ardından çekilen ve helikopteri yanarken gösteren bir videoda konuşan bir kadının da, “Helikopter çok hızlı gidiyordu. İnanılmazdı. Kontrolden çıkmıştı” dediği duyuluyor.

“Bomba gibi patladı"

Acil durum yetkilileri çarpışma anında helikopterin iki pervanesinin koptuğunu, birinin sahil yoluna ve birinin de otelin havuzuna düştüklerini belirtti.

Ambulans Hizmetleri Sözcüsü Caitlin Dennings, “Bomba gibi patladığı bildirildi. Daha sonra dumanı ve alevleri gören otel misafirleri neler yaşandığını bilmiyorlardı” dedi.

Otelde kalan bir başka görgü tanığı Alastair Salmon da “kulakları sağır eden büyük bir patlama duyduğunu” anlattı.

Salmon 400 kadar diğer otel müşterisiyle birlikte tahliye edildi.

Helikopterin sahibi Nautilus Havacılık, yetkililerle işbirliği yaptıklarını söyledi ve “Helikopterlerimizin birinin sabahın erken saatlerinde yetkisiz uçurulmasını inceliyoruz” açıklamasını yaptı.

Queensland eyaletinin kuzeyindeki Cairns kenti Büyük Bariyer Resifine yakın olduğundan gözde turist güzergahlarından biri.

Kaynak: BBC

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