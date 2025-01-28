Avustralya\'da Yangın: 65 Bin Hektar Alan Zarar Gördü

AVUSTRALYA'nın Victoria eyaletindeki orman yangınında, 65 bin hektar alan zarar gördü.
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Little Desert Ulusal Parkı'na yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yetkililer, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangının, dün 40 kilometreden fazla alana yayıldığını bildirdi.
Kontrol altına alınamayan orman yangınında 65 bin hektar arazinin kül olduğu ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığı kaydedildi.
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