Avustralya'nın Queensland eyaletinin güneydoğusunda Pasifik sahillerinde bulunan Gold Coast ikamet eden dört çocuk annesi fitness fenomeni Sophie Guidolin, 15 yaşına basan oğlu için bir doğum günü partisi organize etti.
Sophie Guidolin, oğlunun doğum gününün yaz aylarına denk gelmesinedeniyle plajdan çıktı ve tanga bikinisiyle doğum günü pozu verdi. Bu pozu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat kısa bir süre sonra fotoğrafına diğer velilerden çok sayıda tepki geldi.
Veliler, 32 yaşındaki kadının, oğlunun doğum gününde böyle bir tercih yapmasını ve bu şekilde fotoğraf çektirmesini eleştirdi. Genç kadına kısa sürede adeta eleştiri yağdı. Sophie ise hakkındaki eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Çocuklarımın önünde bikini giymemin bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Benimle ilgili bir sorununuz varsa, başka şekillerde iletmelisiniz".
İşte tartışma yaratan fotoğraf:
Son Dakika › Dünya › Oğlunun yanında tangasıyla poz veren anneye diğer velilerden tepki yağdı - Son Dakika