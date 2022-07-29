Oğlunun yanında tangasıyla poz veren anneye diğer velilerden tepki yağdı - Son Dakika
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Oğlunun yanında tangasıyla poz veren anneye diğer velilerden tepki yağdı

29.07.2022 12:11
Oğlunun yanında tangasıyla poz veren anneye diğer velilerden tepki yağdı

Avustralya'da yaşayan dört çocuk annesi ve fitness fenomeni Sophie Guidolin, oğlunun doğum gününde tanga bikinisiyle verdiği poz nedeniyle diğer veliler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin güneydoğusunda Pasifik sahillerinde bulunan Gold Coast ikamet eden dört çocuk annesi fitness fenomeni Sophie Guidolin, 15 yaşına basan oğlu için bir doğum günü partisi organize etti.

TANGA BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Sophie Guidolin, oğlunun doğum gününün yaz aylarına denk gelmesinedeniyle plajdan çıktı ve tanga bikinisiyle doğum günü pozu verdi. Bu pozu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat kısa bir süre sonra fotoğrafına diğer velilerden çok sayıda tepki geldi.

"AHLAKA AYKIRI BİR DURUM"

Veliler, 32 yaşındaki kadının, oğlunun doğum gününde böyle bir tercih yapmasını ve bu şekilde fotoğraf çektirmesini eleştirdi. Genç kadına kısa sürede adeta eleştiri yağdı. Sophie ise hakkındaki eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Çocuklarımın önünde bikini giymemin bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Benimle ilgili bir sorununuz varsa, başka şekillerde iletmelisiniz".

İşte tartışma yaratan fotoğraf:

Oğlunun yanında tangasıyla poz veren anneye diğer velilerden tepki yağdı
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Son Dakika Dünya Oğlunun yanında tangasıyla poz veren anneye diğer velilerden tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun yanında tangasıyla poz veren anneye diğer velilerden tepki yağdı - Son Dakika
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