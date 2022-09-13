Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı - Son Dakika
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Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı

13.09.2022 20:49
Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı

Avustralyalı yılan uzmanı Kane Durrant'ın gittiği evdeki bir yılanın saldırısına uğraması sonucunda kopan bileği kaldırıldığı hastanede yerine dikildi.

Avustralya Yeni Güney Galler'de yılan uzmanı olarak görev yapan Kane Durrant, bir yılanı kontrol altına almak için ihbara gitti. Ancak işler bu sefer Durrant'in istediği gibi olmadı.

BİLEĞİNİ KOPARDI

Yılan, Durant'in kendisini yakalamasının ardından ani bir hamle ile yılan uzmanının elinden kurtuldu ve Durant'in bileğine saldırdı. Bileği kopan adam hemen hastaneye kaldırıldı.

HEMEN AMELİYATA ALINDI

Olayın ardından kolundan kan fışkıran Durant'in bileği yeniden yerine dikildi. Durant, saldırı anlarını 'korkunç' diyerek tanımladı.

İşte talihsiz adamın kolunun son hali:

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