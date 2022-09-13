Avustralya Yeni Güney Galler'de yılan uzmanı olarak görev yapan Kane Durrant, bir yılanı kontrol altına almak için ihbara gitti. Ancak işler bu sefer Durrant'in istediği gibi olmadı.
Yılan, Durant'in kendisini yakalamasının ardından ani bir hamle ile yılan uzmanının elinden kurtuldu ve Durant'in bileğine saldırdı. Bileği kopan adam hemen hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kolundan kan fışkıran Durant'in bileği yeniden yerine dikildi. Durant, saldırı anlarını 'korkunç' diyerek tanımladı.
İşte talihsiz adamın kolunun son hali:
Son Dakika › Dünya › Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı - Son Dakika