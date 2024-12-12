Avustralya'da yüzlerce ölümcül virüs örneği kayboldu - Son Dakika
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Avustralya'da yüzlerce ölümcül virüs örneği kayboldu

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan bir laboratuvardan 323 canlı virüs örneğinin kaybolduğu belirtildi. 2021 yılında meydana gelen olayda en dikkat çeken örnek, yüzde 57 ölüm oranına sahip Hendra virüsü oldu.

12.12.2024 11:12
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde endişe verici bir gelişme yaşandı. Yerel bir laboratuvardan yüzlerce ölümcül virüs örneğinin kaybolduğu ortaya çıktı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls'un açıklamasına göre, 2021 yılında meydana gelen olayda toplam 323 canlı virüs örneği laboratuvar kayıtlarından silindi.

Kayıp örnekler arasında en dikkat çekici olanı, yüzde 57 ölüm oranına sahip Hendra virüsü. Yaklaşık 100 şişede bulunan bu virüs, 1990'lı yıllarda Avustralya'da ortaya çıkmış ve önce atlarda, ardından insanlarda ölümcül vakalara neden olmuştu. Bunun yanı sıra 223 şişe Lyssavirüs ve 2 şişe Hantavirüs örneği de kayıplar arasında.

Cornell Üniversitesi'nden Prof. Dr. Raina Plowright, özellikle Hendra virüsünün tehlikesine dikkat çekti. Plowright, "Bu virüs sadece enfekte olan kişileri değil, ailelerini ve hatta bölgedeki veterinerlik ile at yetiştiriciliği sektörlerini de derinden etkiledi" açıklamasında bulundu.

Olay, Ağustos 2023'te fark edilmesine rağmen, örneklerin 2021 yılında "biyogüvenlik protokollerinin ciddi ihlali" sonucu kaybolduğu belirlendi. Yetkili merciler konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, halk sağlığı açısından olası risklere karşı tedbirler alınıyor.

Uzmanlar, bu tür tehlikeli virüs örneklerinin kaybolmasının ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini ve laboratuvar güvenlik protokollerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Avustralya\'da yüzlerce ölümcül virüs örneği kayboldu

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Son Dakika Dünya Avustralya'da yüzlerce ölümcül virüs örneği kayboldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Barış Oğuz:
    Allah'ım, sen konuyu biliyorsun, amin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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