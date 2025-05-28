Avustralya\'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif

Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman, iş yerinde düzenlenen bir sosyal etkinlikte kendisine cinsel içerikli ve ırkçı ifadeler kullanan bir erkek meslektaşı hakkında resmi şikayette bulunduğunu açıkladı.

"HADİ SANA BİRAZ ALKOLLÜ İÇECEK VERELİM"

Sarhoş olduğu iddia edilen meslektaşının "Hadi sana biraz alkollü içecek verelim ve masanın üzerinde dans etmeni izleyelim" dediğini belirten Payman, bu sözün içki içmeyen bir Müslüman kadın olarak kendisine uygunsuz ve hedef gösterilmiş hissettirdiğini belirtti.

"RESMİ BİR ŞİKAYETTE BULUNMAYA GEÇTİM"

Independent'in haberine göre Payman, Çarşamba akşamı yayınlanması planlanan bir ABC radyo programında yaptığı röportajda, "Ben içki içmiyorum ve sizin içtiğiniz için dışlanmış gibi hissetmeme gerek yok" dedi. Senatör Payman meslektaşı hakkında ise "Bu meslektaşıma, 'Hey, bir çizgi çekiyorum dostum' dedim ve resmi bir şikayette bulunmaya geçtim" ifadelerini kullandı.

FATİMA PAYMAN KİMDİR?

Afganistan'da doğan ve 8 yaşındayken ailesiyle Avustralya'ya göç eden Fatima Payman, Avustralya'da bugün (20 Haziran) açıklanan resmî seçim sonuçlarına göre İşçi Partisi'nden aday olduğu senatörlük seçimlerini kazandı ve Avustralya yasama meclisine giren ilk başörtülü, ilk Afgan kökenli kadın senatör oldu.

Fatima Payman'ın dedesi Taliban öncesi Afganistan'da parlamento üyesi olarak görev alan bir siyasetçiydi. Babası ise bir mülteci botuyla 1999'da Avustralya'ya iltica etti, taksi şoförü, aşçı ve güvenlik görevlisi olarak çalıştı, annesi ise bir sürücü kursu açtı. Fatima Payman Batı Avustralya senatörü seçilince Payman ailesi yıllar sonra Avustralya'da da meclise girmiş oldu. 2016'da yapılan nüfus sayımına göre Avustralya'da yaklaşık 50 bin Afganistan doğumlu Avustralya vatandaşı bulunuyor.