Böyle vicdansızlık görülmedi! Bir kadın, engelli köpeğini sokağa terk etti, hayvanın çaresiz bakışı yürek burktu - Son Dakika
Üye Girişi

Böyle vicdansızlık görülmedi! Bir kadın, engelli köpeğini sokağa terk etti, hayvanın çaresiz bakışı yürek burktu

28.11.2022 10:00

Avustralya'nın Sao Leopoldo kentinde bir kadın, aracıyla getirdiği engelli köpeği yol kenarına bırakıp gitti. Köpeğin, sahibinin arkasından çaresiz şekilde baktığı anlar izleyenlerin yüreğini parçalarken, sosyal medya kullanıcılarının şahsa sert tepki gösterdiği görüldü.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler Avustralya'da gündem oldu. Zavallı engelli köpeğin, kendisini sokağa bırakan kadının arkasından çaresizce bakışı izleyenlerin yüreğini sızlattı.

BAŞKA BİRİ EVİNE ALDI

Vicdanları yaralayan olayı gören başka bir Avustralyalı engelli köpeğe sahip çıkarak evine aldı. Sosyal medya kullanıcıları da bakamayacakların köpek sahiplenmesinin çok yanlış olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Böyle vicdansızlık görülmedi! Bir kadın, engelli köpeğini sokağa terk etti, hayvanın çaresiz bakışı yürek burktu - Son Dakika


Son Dakika
11:27 MİT ve emniyetten ortak operasyon: Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, İstanbul'da yakalandı
11:15 İstanbul için kar kapıda! Meteorolojik kaynaklar yağış için tarih verip uyardı
11:14 Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeni Oli London isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, yeniden erkek olmak istiyorum
10:51 Acun Ilıcalı, 320 Hull City taraftarına Türkiye tatili hediye etti
10:45 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,63 seviyesinden işlem görüyor
10:48 Yozgatlı gençlerin gecesi, cips poşetinden çıkan ölü fareyle kabusa dönüştü
10:38 Binadaki dairelerin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının elektrik ve suyunu kestirdi
10:37 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 Utanç maçından tüm futbol camiasına ders olacak fotoğraf! Arkadaşını böyle korumaya çalıştı
10:01 Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! Silah arkadaşlarının okuduğu marş, yeri göğü inletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 11:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Böyle vicdansızlık görülmedi! Bir kadın, engelli köpeğini sokağa terk etti, hayvanın çaresiz bakışı yürek burktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement