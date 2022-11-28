Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler Avustralya'da gündem oldu. Zavallı engelli köpeğin, kendisini sokağa bırakan kadının arkasından çaresizce bakışı izleyenlerin yüreğini sızlattı.
Vicdanları yaralayan olayı gören başka bir Avustralyalı engelli köpeğe sahip çıkarak evine aldı. Sosyal medya kullanıcıları da bakamayacakların köpek sahiplenmesinin çok yanlış olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Böyle vicdansızlık görülmedi! Bir kadın, engelli köpeğini sokağa terk etti, hayvanın çaresiz bakışı yürek burktu - Son Dakika