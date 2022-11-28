Böyle vicdansızlık görülmedi! Bir kadın, engelli köpeğini sokağa terk etti, hayvanın çaresiz bakışı yürek burktu

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler Avustralya'da gündem oldu. Zavallı engelli köpeğin, kendisini sokağa bırakan kadının arkasından çaresizce bakışı izleyenlerin yüreğini sızlattı.

BAŞKA BİRİ EVİNE ALDI

Vicdanları yaralayan olayı gören başka bir Avustralyalı engelli köpeğe sahip çıkarak evine aldı. Sosyal medya kullanıcıları da bakamayacakların köpek sahiplenmesinin çok yanlış olduğunu dile getirdi.