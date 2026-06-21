Avusturya Dışişleri Bakanı Çin\'e Ziyaret

AVUSTURYA Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in, 22-26 Haziran tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in, 22-26 Haziran tarihlerinde Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
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