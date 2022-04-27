Avusturya Şansölyesinden, Rusya'dan 'Ruble ile doğal gaz almayı kabul etti' iddialarına cevap - Son Dakika

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Rus basınında yer alan 'Avusturya, Rus doğalgazını ruble ile ödeme şartını kabul etti' iddialarına yanıt verdi. Nehammer "Tabii ki, OMV, Rusya'dan yapılan gaz teslimatlarını Euro olarak ödemeye devam edecek" dedi.

Şansölye Nehammer "Rus propagandasının sahte haberleri burada daha da yayılmadan önce. Tabii ki, OMV, Rusya'dan yapılan gaz teslimatlarını Euro olarak ödemeye devam edecek. Avusturya, ortaklaşa kararlaştırılan AB yaptırımlarına sonuna kadar bağlı kalıyor" ifadelerini kullandı. Haberde ismi geçen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Şansölye Nehammer'in açıklamasını Twitter üzerinden Retweet'ledi.