10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek - Son Dakika
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Dünya

10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek

10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS, 74 yıllık sömürge mirası CFA frangını bırakarak ortak para birimi 'eko'ya geçiyor. Eko ile bölgesel ticaret maliyetlerinin azaltılması ve refahın artırılması hedefleniyor.

18.12.2024 16:24
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400 yılı aşkın bir süre sömürgecilere hizmet eden Afrika ülkeleri son birkaç yıldır devam eden dönüşümü, ortak para birimi ile taçlandırmaya hazırlanıyor.

Afrika ülkeleri 74 yıllık para birimi, Fransa sömürge mirası CFA frangını terk ediyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölge için planlanan ortak para birimi 'eko'nun hayata geçirilmesi için çalışmaları hızlandırdı.

AFRİKA'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya gelen ECOWAS liderleri, zirve sonunda 'eko' üzerinde mutabakatın sağlandığını yineledi. Birliğe üye devletlerin ve merkez bankalarının, 'eko'yu işler hale getirmek için gerekli finansal katkıların ödenmesine yönelik tedbirleri alması istendi.

Eko'nun başlatılması için gerekli kurumların kurulması ve işlerlik kazanması adına belirlenen takvimlere uyulmasının önemine işaret edilirken, ECOWAS'ın 2027'ye kadar ortak para birimi kullanımına geçmeyi hedeflediği belirtildi.

MALİYETLER DÜŞECEK, REFAH ARTACAK

Ortak para birimi 'eko'nun, bölge içinde farklı para birimlerinin kullanılması nedeniyle oluşan yüksek ticaret maliyetlerini azalacağı ve bölge içi ticareti artıracağı öngörülüyor. Böylece ECOWAS ülkelerinin ekonomik refahının önemli ölçüde artması bekleniyor.

10 ÜLKE ORTAK PARA BİRİMİNE GEÇTİ

Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo 2020'den itibaren eko para birimine geçme kararı alırken, Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine ortak para birimi kullanımını reddetmişti.

Ekonomi Türkiye, Batı Afrika, Politika, Ekonomi, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şennur Atış:
    sonunda sömürgeden kurtulmak için adım atıyorsunuz 8 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    ilk adim güzel 5 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    sizin her yeriniz ortak para birimi olsa ne yazar önce ülkede rönesans reform hareketleri olacak edebiyat tarih coğrafya matematik tıp tiyatro sanat faaliyetleri olacak sonra birbirinizi ve kendinizi tanımanız için Almanya gibi 2 dünya savaşı başınızdan gecicek ondan sonra sizden bi cacik olur çünkü Avrupalılar catisarak gelistiler insanlar sadece düşünerek bir yerlere gelemezler mutlaka sistem içerde dışarda birşeyler yapa bilmen için mutlaka koşturmak gerek en basit örneği dünyanın en büyük nehirleri Afrika'da fakat Afrika neden hep susuzlukla gündemde 0 3 Yanıtla
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