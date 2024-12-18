10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek

Nedim Biçeryen:

sizin her yeriniz ortak para birimi olsa ne yazar önce ülkede rönesans reform hareketleri olacak edebiyat tarih coğrafya matematik tıp tiyatro sanat faaliyetleri olacak sonra birbirinizi ve kendinizi tanımanız için Almanya gibi 2 dünya savaşı başınızdan gecicek ondan sonra sizden bi cacik olur çünkü Avrupalılar catisarak gelistiler insanlar sadece düşünerek bir yerlere gelemezler mutlaka sistem içerde dışarda birşeyler yapa bilmen için mutlaka koşturmak gerek en basit örneği dünyanın en büyük nehirleri Afrika'da fakat Afrika neden hep susuzlukla gündemde