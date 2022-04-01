Azerbaycan'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Azerbaycan'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

01.04.2022 09:33
Azerbaycan'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

BAKÜ, 1 Nisan (Xinhua) — Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre olay, Babek Rayonu'nda inşaat halindeki 3 Numaralı Ortaokul binasının ansızın çökmesi üzerine meydana geldi. Kurtarma görevlileri, enkazdan dört kişinin cesedini çıkardı. Sağlık görevlileri, ağır yaralı bir erkeğin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, olayın nedeni hakkında soruşturma başlattı. Eğitim Bakanlığı, inşaat çalışmaları başladığında tüm öğrencilerin Mart ayının […]

<a class='keyword-sd' href='/azerbaycan/' title='Azerbaycan'>Azerbaycan</a>'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

BAKÜ, 1 Nisan (Xinhua) — Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre olay, Babek Rayonu'nda inşaat halindeki 3 Numaralı Ortaokul binasının ansızın çökmesi üzerine meydana geldi. Kurtarma görevlileri, enkazdan dört kişinin cesedini çıkardı. Sağlık görevlileri, ağır yaralı bir erkeğin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, olayın nedeni hakkında soruşturma başlattı. Eğitim Bakanlığı, inşaat çalışmaları başladığında tüm öğrencilerin Mart ayının başlarında başka bir okula nakledildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Azerbaycan'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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