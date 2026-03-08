BAE Devlet Başkanı: Savaş Halindeyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE Devlet Başkanı: Savaş Halindeyiz

BAE Devlet Başkanı: Savaş Halindeyiz
08.03.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyh Muhammed bin Zayid, BAE'nin güvenliği için savaşa hazır olduklarını açıkladı.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, "Savaş halindeyiz, görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basını, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, İran saldırılarında yaralanan bazı kişileri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamaları paylaştı. Ziyareti sırasında 5 yaralıyla görüştüğünü kaydeden Al Nahyan, bunların hepsinin sivil olduğunu, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu belirtti.

Al Nahyan, saldırılar karşısında üstlendiği rol nedeniyle orduya ve güvenlik kurumlarına teşekkür ederek söz konusu kurumların ülkeyi onurlandıran bir görev yaptığını söyledi. Al Nahyan, "Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz. BAE'nin düşmanına bir mesaj vermek istiyorum: BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE'nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE Devlet Başkanı: Savaş Halindeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 11:04:10. #7.12#
SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanı: Savaş Halindeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.