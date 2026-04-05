BAE, İran Füze Saldırısını Engelledi

05.04.2026 16:29
BAE, İran'dan fırlatılan 9 balistik füze ve 50 İHA'nın hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurdu.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, bugün İran tarafından fırlatılan 9 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 50 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan fırlatılan 9 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 50 insansız hava aracına (İHA) müdahale ederek havada imha ettiği belirtildi. Saldırıların başlamasından bu yana ise savunma sistemlerinin toplamda 507 balistik füze, 24 seyir füzesi ve 2 bin 191 İHA'yı engellediği bildirildi. Öte yandan, son saatlerde gerçekleştirilen saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
