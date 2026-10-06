Baf Belediye Meclisi, Kemal Atatürk Caddesi'ne Hafıza ve Umut Caddesi adını verdi - Son Dakika
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Baf Belediye Meclisi, Kemal Atatürk Caddesi'ne Hafıza ve Umut Caddesi adını verdi

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Baf Belediye Meclisi, Kemal Atatürk Caddesi\'ne Hafıza ve Umut Caddesi adını verdi
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GKRY Baf Belediye Meclisi, Mutallo'daki Kemal Atatürk Caddesi'nin adının 'Hafıza ve Umut Caddesi' olmasını oy çokluğuyla kabul etti. Belediye Başkan Vekili Angelos Onisiforou'nun da destek verdiği bildirilen karar, 1974 öncesinde Kıbrıslı Türklerin yoğun yaşadığı bölgede alındı.

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), liman kenti Baf'taki Kemal Atatürk Caddesi'nin adının değiştirilmesine karar verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Baf Belediye Meclisi, kentin tarihi Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo'daki Kemal Atatürk Caddesi'nin adının değiştirilmesine karar verdi. Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, caddenin yeni adının 'Hafıza ve Umut Caddesi' olması oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkan Vekili Angelos Onisiforou'nun da isim değişikliğine destek verdiği bildirildi.

1974 öncesinde Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mutallo bölgesinde Türk ve Kıbrıslı Türk tarihi şahsiyetlerinin isimlerini taşıyan başka sokak ve caddeler de bulunuyor.

Kaynak: DHA
Atatürk CaddesiPolitikaDünyaSon Dakika

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