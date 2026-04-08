Bağdat\'ta İHA Düşmesi: 2 Ölü

IRAK İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta bir insansız hava aracının eve düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın farklı bölgelerindeki bazı evlere insansız hava araçlarının (İHA) düştüğü belirtilerek, bir İHA'nın Amiriya bölgesindeki bir eve düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, Bağdat'ın Taci, Seba el-Bur bölgesinde de bir güvenlik noktasının yakınında, Haşdi Şabi'ye ait bir kampa yönelik hava saldırısı sırasında 1 yüzbaşı rütbesindeki subay ile 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Olayların tüm yönleriyle araştırılması için acil soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlara dikkatli olmaları ve olay yerlerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.