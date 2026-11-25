Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ITL Irak Expo 2026'ya katılmak üzere Bağdat'a gitti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ITL Irak Expo 2026 ve 2'nci Ulaştırma Sektörü Forumu'na katılmak, ulaştırma alanındaki iş birliğimizi geliştirmek ve sektörümüzün uluslararası paydaşlarıyla bir araya gelmek üzere Irak'tayız. Programımız kapsamında Irak Başbakan Yardımcısı Sayın Leys el-Hazali ve Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Vehb Selman El-Haseni ile bir araya gelerek ulaştırma alanındaki ortak gündemimizi değerlendirdik. Türkiye ve Irak arasındaki ticaretin, ulaşımın ve bölgesel bağlantıların güçlenmesinde stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, ortak hedeflerimiz doğrultusunda iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.