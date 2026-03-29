Bahreyn, İran Füzelerini Engelledi

BAHREYN, savaşın başladığı günden itibaren İran'dan atılan 174 füze ve 391 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bahreyn ordusunun sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Son 24 saatte İran'dan atılan 6 İHA'nın Bahreyn hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar toplam 174 füze ve 391 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.