Bolat, Brüksel\'de Prevot ile görüştü: Hedef 15 milyar dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bugün Brüksel'de görüştüğünü bildirdi. Türkiye-Belçika ekonomik ve ticari ilişkilerini daha ileriye taşıyacak adımları kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmeyi ve Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda bir Ticaret Yüzyılı'na dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla, dost ve müttefik ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı güven, ortak kazanım ve sürdürülebilir iş birlikleri temelinde geliştirmeye büyük önem veriyoruz. 2025 yılında 9,2 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda; ticaretimizi daha dengeli ve katma değerli ürünler temelinde geliştirme, karşılıklı yatırımları artırma ve iş dünyalarımız arasındaki iş birliklerini güçlendirme konularında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Belçikalı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 5,6 milyar dolara, Türk yatırımcıların Belçika'daki yatırımlarının ise 868 milyon dolara ulaştığını kaydederek, "Bu güçlü yatırım bağlarını daha da ileri taşıyarak enerji, lojistik, ulaştırma, dijitalleşme, savunma sanayii ve ileri imalat başta olmak üzere pek çok alanda yeni fırsatları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın üretim, yatırım, ihracat ve yüksek katma değer hedefleri doğrultusunda, bu iş birliklerini ülkelerimizin ekonomik gücüne ve refahına katkı sağlayacak somut kazanımlara dönüştürmeyi önemsiyoruz. 11-14 Mayıs 2026 tarihlerinde Kraliçe Mathilde başkanlığında ülkemize gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu'nun ikili ilişkilerimize kazandırdığı ivmenin kalıcı ortaklıklara, yeni yatırımlara ve somut projelere dönüştürülmesinin önemini vurguladık. İş dünyalarımız arasında kurulan güçlü bağların, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ortaklığı derinleştirirken ülkemizin uluslararası ticaretteki etkinliğini de artıracağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE ÜRETİM KAPASİTESİ VE GÜÇLÜ SANAYİ ALTYAPISIYLA AVRUPA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI'

Görüşmede, Avrupa Birliği'nin (AB) 'Made in EU' girişimi kapsamında, Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa üretim ve tedarik zincirleriyle bütünleşmiş yapısının dikkate alınması gerektiğini ifade ettiklerini aktaran Bolat, şunları paylaştı:

"Avrupa'nın rekabet gücünü artıracak, ortak üretimi ve karşılıklı yatırımları destekleyecek kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemine dikkat çektik. Türkiye'nin üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısıyla Avrupa'nın değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin karşılıklı fayda temelinde daha ileri bir seviyeye taşınmasının önemini ortaya koyduk. Türkiye-Belçika ekonomik ortaklığını daha da güçlendirmek amacıyla diyalog ve iş birliğimizi sürdürecek, 2027 yılında Brüksel'de düzenlenmesi öngörülen JETCO toplantımızı yeni fırsatları somut sonuçlara dönüştürmek için önemli bir platform olarak değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihracatımızı artıran, yatırım ortamımızı güçlendiren, üretimimizi çeşitlendiren ve ülkemizi küresel ticaretin öncü aktörlerinden biri haline getiren adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Türkiye ile Belçika arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın da bu hedeflere önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."