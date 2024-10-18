Bakan Bolat Kırgızistan\'da İkili İlişkileri Güçlendiriyor

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Toplantı kapsamında Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ile bir araya gelen Bakan Bolat açıklamasında, "Türkiye olarak, en büyük yatırımcı ülkelerden biri olduğumuz Kırgızistan ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye büyük bir önem veriyoruz.

Bu kapsamda en öncelikli hedefimiz ikili ticaret hacmimiz ile karşılıklı yatırımları artırmak ve iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmektir. Bişkek'te düzenlediğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerken, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını devralacak olan kardeş ülkemiz Kırgızistan ile birlikte teşkilatımızın yapısını daha da güçlendirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.