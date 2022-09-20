Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile görüşerek niyet mektubu imzaladı - Son Dakika
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Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile görüşerek niyet mektubu imzaladı

20.09.2022 11:41
Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile görüşerek niyet mektubu imzaladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile bir araya gelerek yapılacak iş birliği alanlarında konuştu ve niyet mektubu imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile bir araya gelerek yapılacak iş birliği alanlarında konuştu ve niyet mektubu imzaladı. İkili ayrıca 3 Ekim'de Balıkesir'de yapılacak 'Dünya Habitat Günü' etkinliklerini de ele aldı.

Bakan Kurum, BM 77'nci Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile bir araya geldi. Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile yapılacak iş birliği alanlarında konuşarak niyet mektubu imzaladı. İkili ayrıca 3 Ekim'de Balıkesir'de yapılacak 'Dünya Habitat Günü' etkinliklerini de değerlendirdi. Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurul görüşmeleri sırasında BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile iş birliği alanlarında yapacaklarımızı konuştuk, niyet mektubu imzaladık. 3 Ekim'de Balıkesir'de yapılacak Dünya Habitat Günü etkinliklerini ele aldık" dedi.


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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile görüşerek niyet mektubu imzaladı - Son Dakika

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