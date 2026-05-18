Bakan Tekin: Türkiye her alanda ilerliyor

18.05.2026 16:52
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da düzenlenen 'Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları' etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda önemli bir gelişim gösterdiğini vurguladı. Bakan, OECD'nin Türkiye için 'olağanüstü sıçrama' değerlendirmesini hatırlatarak, bu başarılarda halkın desteğinin büyük rol oynadığını belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Programda konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin sadece eğitimde değil, tüm alanlarda ilerleme kaydettiğini belirtti.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ev sahipliğinde Londra'da gerçekleştirilen 'Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları' etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda katılımcılara hitap eden Bakan Tekin, geçmişte uluslararası toplantılarda Türkiye'ye karşı sergilenen tutumun farklı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'ye maalesef dudak kıvıran, Türkiye'nin dünyada sahip olduğu devlet geleneği konusunda hiçbir bilgisi olmayan, Türkiye'yi uluslararası arenada hiçbir yere oturtamayan akademik ortamlarla karşı karşıyaydık" diye konuştu.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan'a gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatan Tekin, Türk dünyası liderlerinin Türkiye'nin son 20 yılda geldiği noktadan övgüyle söz ettiğini aktardı. Eğitim alanındaki uluslararası değerlendirmelere de değinen Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Eğitim Direktörü Andreas Schleicher'in İstanbul'da düzenlenen 6'ncı Beceriler Zirvesi'nde Türkiye'nin son 10 yıldaki gelişimi için 'olağanüstü sıçrama' ifadesini kullandığını hatırlattı.

Türkiye'nin maddi göstergelere göre ileri bir seviyede bulunduğunu ve sadece eğitimde değil, tüm alanlarda benzer bir gelişim süreci yaşadığını vurgulayan Bakan Tekin, "Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bu başarılarının arkasında halkın çok büyük desteği var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

