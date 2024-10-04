Bakan Tunç Azerbaycan\'da Başsavcı ile Görüştü

Dünya

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Başsavcı Kamran Aliyev ile görüştü.

Bakan Tunç, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile görüşmesine ilişkin, "Azerbaycan'daki resmi temaslarımız kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran Aliyev ile görüştük. Birbirine kenetlenmiş, geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olan ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Hukukun üstünlüğünü esas alan iş birliğimizi geliştirmeye ve güçlendirmeye, ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.