Avusturya'da 'kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra rutin yaşantısına devam eden Sezgin Baran Korkmaz, son olarak New Jersey'de Türk mahallesinde baklavacıdan çıkarken görüntülendi.
Gazeteci Sevgi Akarçeşme tarafından paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafın altına "Ayakkabı boyayarak zengin olmuştu bu arkadaş", "Haram paraları yemekle meşgul", "Haber gazetecinin ayağına gelmiş", "Adam Amerika'yı dolandırdı, Amerika'da gününü gün ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali;
Son Dakika › Dünya › Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali - Son Dakika
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar ve yıldırımlar sonucunda en az 87 kişi öldü, 82 kişi yaralandı.
İran'ın İsfahan kentindeki askeri üslere yapılan saldırıda, insansız hava araçları ve füzeler hedef alındı. İranlı yetkililer saldırının sembolik önemine dikkat çekerken, İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirme programına gönderme yapmak istediği düşünülüyor. İran medyası ise üç patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Rusya ise İsrail'e İran'ın gerilimi yükseltmek istemediği mesajını iletti.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan İsias Otel'de yaşamını yitiren 35 KKTC'li öğrenci için 'Adalete ışık tut' yürüyüşü düzenledi. Depremde kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, 'Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir.' dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan'da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas’ın siyasi kolunu lideri İsmail Haniye ile İstanbul’daki görüşmesi, Ortadoğu’da İran-İsrail gerilimin arttığı ve bu nedenle Gazze’de ateşkes çabalarının ikinci plana atıldığı bir döneme rastlaması açısından önemli.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, fırtına nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 26 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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