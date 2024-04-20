Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali

Geniş Video İzle

Avusturya'da 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' gibi suçlardan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz, iadesi yapıldıktan sonra ABD'de tahliye edildi. Gazeteci Sevgi Akarçeşme, Korkmaz'ı New Jersey'deki bir Türk mahallesinde bulunan bir baklavacıda buldu.

20.04.2024 10:31  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'da 'kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra rutin yaşantısına devam eden Sezgin Baran Korkmaz, son olarak New Jersey'de Türk mahallesinde baklavacıdan çıkarken görüntülendi.

"HARAM PARALARI YEMEKLE MEŞGUL"

Gazeteci Sevgi Akarçeşme tarafından paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafın altına "Ayakkabı boyayarak zengin olmuştu bu arkadaş", "Haram paraları yemekle meşgul", "Haber gazetecinin ayağına gelmiş", "Adam Amerika'yı dolandırdı, Amerika'da gününü gün ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali;

Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali

Sezgin Baran Korkmaz, New Jersey, Avusturya, Son Hali, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pakistan'da Şiddetli Yağışlar ve Yıldırımlar Yıkıma Neden Oldu
    11:29 Pakistan'da Şiddetli Yağışlar ve Yıldırımlar Yıkıma Neden Oldu

    Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar ve yıldırımlar sonucunda en az 87 kişi öldü, 82 kişi yaralandı.

  • İran'ın İsfahan kentindeki askeri üslere saldırı düzenlendi
    11:22 İran'ın İsfahan kentindeki askeri üslere saldırı düzenlendi

    İran'ın İsfahan kentindeki askeri üslere yapılan saldırıda, insansız hava araçları ve füzeler hedef alındı. İranlı yetkililer saldırının sembolik önemine dikkat çekerken, İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirme programına gönderme yapmak istediği düşünülüyor. İran medyası ise üç patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Rusya ise İsrail'e İran'ın gerilimi yükseltmek istemediği mesajını iletti.

  • Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler için adalet talebi
    11:12 Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler için adalet talebi

    Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan İsias Otel'de yaşamını yitiren 35 KKTC'li öğrenci için 'Adalete ışık tut' yürüyüşü düzenledi. Depremde kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, 'Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir.' dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan'da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşecek
    10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas’ın siyasi kolunu lideri İsmail Haniye ile İstanbul’daki görüşmesi, Ortadoğu’da İran-İsrail gerilimin arttığı ve bu nedenle Gazze’de ateşkes çabalarının ikinci plana atıldığı bir döneme rastlaması açısından önemli.

  • Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi
    10:28 Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, fırtına nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 26 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
11:25 Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı Her gören aynı detaya takıldı Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
10:45 PSG maçı sonrası ortalık karıştı İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor PSG maçı sonrası ortalık karıştı! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor
10:31 Baklavacıdan çıkarken görüntülendi İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın son hali Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali
10:14 Testten geçemeyen hapı yuttu Ukrayna’da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
06:51 Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek
06:14 Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
02:37 Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 11:44:58. #1.12#
SON DAKİKA: Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement