Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali

Dünya

MKYK\'da Erdoğan\'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?

31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşulan görüntülerine ilişkin soruşturma

Avusturya'da 'kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra rutin yaşantısına devam eden Sezgin Baran Korkmaz, son olarak New Jersey'de Türk mahallesinde baklavacıdan çıkarken görüntülendi.

"HARAM PARALARI YEMEKLE MEŞGUL"

Gazeteci Sevgi Akarçeşme tarafından paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafın altına "Ayakkabı boyayarak zengin olmuştu bu arkadaş", "Haram paraları yemekle meşgul", "Haber gazetecinin ayağına gelmiş", "Adam Amerika'yı dolandırdı, Amerika'da gününü gün ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali;